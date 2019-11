Juve, l’avvio di Sarri meglio di Conte e Allegri. Ecco il dato

Juve, l’avvio stagionale di Maurizio Sarri è migliore di quelli di Conte e Allegri. Per il tecnico ex Napoli numeri straordinari

L’avvio stagionale della Juve, tra campionato e Champions League, è di quelli che rimane negli annali. Maurizio Sarri non ha ancora conosciuto la parola sconfitta e la sua partenza alla guida dei bianconeri è migliore di quella di Conte e Allegri.

È quanto analizza La Gazzetta dello Sport, che compara i numeri del tecnico ex Napoli con quelli dei tecnici passati alla loro prima annata con la Vecchia Signora. Nove vittorie e due pareggi in campionato per Sarri, a cui si aggiunge la già raggiunta qualificazione agli ottavi di Champions.