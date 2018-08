Allegri pensa alla formazione anti Lazio: possibile panchina per Khedira. Al suo posto uno tra Emre Can e Matuidi

Nonostante il gol messo a segno contro il Chievo Verona, Sami Khedira potrebbe guardare il match tra Juventus e Lazio, in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium, dalla panchina. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Massimiliano Allegri starebbe pensando di effettuare un cambio a centrocampo nel suo 4-2-3-1. Accanto a Miralem Pjanic – fresco di rinnovo – a sostituire il tedesco potrebbe esserci uno tra Emre Can e Matuidi, che sebbene sia tornato in ritardo dai Mondiali – vinti con la sua Francia – sta già bruciando le tappe.