Juve Lione: quanti gol devono fare i bianconeri per passare il turno e approdare ai quarti di Champions League

Dopo il rigore segnato da Depay per un fallo molto dubbio in area di Bentancur su Aouar, la Juve deve segnare tre gol per approdare ai quarti e staccare il biglietto per la final eight di Lisbona.

Infatti, in virtù dell’1-0 dell’andata in favore dei francesi, Ronaldo e compagni devono segnare almeno tre gol.