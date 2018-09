Juve-Mendes il sodalizio continua: dopo CR7 colpo Di Maria?

Il potente procuratore portoghese sta preparando un altro regalo per i bianconeri: Angel Di Maria a parametro zero da giugno

Dal colpo Joao Cancelo fino all’affare del secolo Cristiano Ronaldo. Quest’estate Jorge Mendes è stato uno dei principali artefici della campagna acquisti della Juventus. Sia il terzino che CR7 erano infatti appetiti da molti club, ma il sodalizio tra il potente agente e la società bianconera ha fatto sì che entrambi i portoghesi scegliessero Torino. I tifosi bianconeri però, potrebbero ricevere un altro grande regalo dall’agente lusitano.

Un altro grande giocatore sotto le redini di Jorge Mendes è infatti Angel Di Maria. Il campione argentino, compagno di Ronaldo al Real Madrid, è infatti in scadenza a giugno con il Psg. Per questo, da gennaio qualunque società potrà trattare con il giocatore il suo cartellino. La volontà del Fideo, ad ora, sembra quella di rimanere sotto la Torre Eiffel. Ma è anche vero che il prolungamento per il classe ’88 è pronto da agosto, e ancora non ci sono stati contatti fra il giocatore e lo sceicco Al Khelaifi. Ecco che allora la Juventus potrebbe farsi avanti con l’esterno tramite il suo agente: un colpo a zero che contribuirebbe a rendere ancora più forte i bianconeri. D’altra parte, né Marotta né Paratici sembrano scaldarsi al nome dell’argentino: non c’è nessuna intenzione di fare aste e Di Maria chiede una cifra intorno ai 10 milioni stagionali. Non pochi per un trentunenne alla ricerca di un’ultima grande opportunità di carriera. La trattativa è ancora agli albori, ma quel che è certo è che la Juventus ha trovato in Jorge Mendes una vera e propria gallina dalle uova d’oro.