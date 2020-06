Juve Milan: riempire l’area con Dybala nove

Quando Ronaldo e Dybala giocano come punte insieme, la Juve ha qualche problema nell’occupare l’area. Lo ha spiegato Sarri

Come ha detto Sarri, uno dei rischi nel giocare con Dybala e Ronaldo punte è quello di svuotare per troppo tempo il centro dell’area. Sono entrambi due catalizzatori della manovra, che vogliono palla sui piedi e godono di tanta libertà tattica.

Questa sera sarà un esperimento tattico interessante quello di giocare in un tridente senza Higuain. Vedremo se la Juve occuperà bene il centro dell’attacco, e proprio per questo saranno importanti gli inserimenti delle mezzali. Proprio per questo, Khedira può fare la differenza.