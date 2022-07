Juve Napoli: è sfida a due per Raspadori

La Juve ritorna su Raspadori del Sassuolo, che negli ultimi giorni era diventato uno degli obiettivi principali del Napoli

Per la Juve c’è un ritorno di fiamma su Giacomo Raspadori. Il calciatore del Sassuolo è rientrato nella sfera di interesse bianconera sia come sostituto di Chiesa, che come rimpiazzo di Morata o sostituto di Vlahovic.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juve sarebbe tornata sulle tracce del neroverde, su cui c’è anche il forte interesse del Napoli.