Raspadori Juve, i bianconeri non mollano: il Sassuolo spara ancora alto

Calciomercato Juve: i bianconeri non mollano Raspadori, ma il Sassuolo continua a chiedere una cifra troppo elevata

Come riportato da La Repubblica, la Juventus continua a seguire con interesse la situazione di Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante intriga non poco per la sua duttilità tattica, ma le richieste fatte fin qui dal Sassuolo sono apparse proibitive.

I neroverdi si aspettano infatti offerte da almeno 30 milioni di euro, una cifra che i bianconeri non vogliono spendere subito. Possibile l’inserimento di contropartite tecniche gradite al club emiliano per abbassare la richiesta in denaro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24