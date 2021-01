Juve Napoli: Arthur e Bentancur le chiavi del successo – ANALISI TATTICA

Juve Napoli ha assegnato la Supercoppa Italiana ai bianconeri, trascinati dall’ottima prestazione in entrambe le fasi di Arthur e Bentancur

Contro l’Inter, avevamo visto la Juve peggiore della stagione. Il primo pressing si era rivelato fallimentare, i nerazzurri trovavano sempre Brozovic libero e avevano poi modo di attaccare in campo aperto: Barella tra le linee bucava costantemente in due i rivali.

A Reggio Emilia, la Juventus è stata molto più convincente senza palla. Il Napoli, come suo solito, provava ad uscire e a palleggiare in modo insistito dal basso: i bianconeri sono però stati aggressivi e convincenti, con i partenopei che raramente hanno trovato l’imbucata centrale. Spesso, in stagione, la Juve aveva mostrato difficoltà nell’accorciare sul doppio mediano avversario. Ieri i bianconeri sono stati invece bravi nell’impedire a Demme e Bakayoko di ricevere palloni in modo pulito, la squadra era corta e intensa.

Per pressare in avanti il Napoli e impedire di imbeccare Zielinski tra le linee (una delle principali soluzioni offensive della squadra), Pirlo ha studiato una soluzione ad hoc. Quando i partenopei costruivano dal basso, Arthur si sganciava in avanti per occuparsi di uno dei due mediani, mentre Bentancur rimaneva più basso e bloccato per proteggere la retroguardia, togliendo spazio a Zielinski.

