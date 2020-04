Juve, non si molla Milik: al Napoli interessa Bernardeschi

La Juventus continua a monitorare la situazione Milik: per convincere il Napoli sul piatto potrebbe finire Bernardeschi

Quel che è certo è che la Juve cambierà molto in attacco durante il prossimo mercato. Tra i tanti nomi vagliati dal ds bianconero Paratici (Icardi e Gabriel Jesus in primis) si fa sempre più spazio quello di Arkadiusz Milik.

Il contratto del polacco con il Napoli scadrà nel 2021 e, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare. La valutazione di Milik, al contrario di quelle altissime di Icardi e Gabriel Jesus, non supera i 40 milioni e per questo Paratici ci sta facendo più di un pensiero.

La chiave dell’affare, secondo Tuttosport, potrebbe essere Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è fuori dal progetto di Sarri ed è ideale per il 4-3-3 di Gattuso che non potrà contare più su Callejon lungo l’l’out di destra. C’è differenza di vedute sulla valutazione, ma l’affare è possibile.