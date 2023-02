Juve, Paredes dovrebbe essere titolare per il derby

Nonostante le scarse prestazioni, Leandro Paredes dovrebbe partire titolare nel derby, vista l’assenza di Locatelli

La Juve domani in campo contro il Torino nel derby della mole e, come riportato dal Corriere dello Sport, Leandro Paredes dovrebbe essere della partita.

L’argentino dovrebbe giocare al posto dell’indisponibile Locatelli. Per ora il centrocampista ha deluso nel suo passaggio in bianconero. L’obbligo di riscatto è scaduto, ma non è ancora detta l’ultima.

