Juve, Conceicao svela: «La Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere»

Juve, Conceicao: «La Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere». Le parole

Francisco Conceicao si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sport TV. Ecco le sue dichiarazioni:

SU RONALDO – «Se ho parlato con Cristiano Ronaldo? No, non ho parlato con lui, non ci ho parlato prima, ci ho parlato dopo in Nazionale. È normale che le persone abbiano opinioni diverse, ma per noi Cristiano, per tutto quello che ha fatto e continua a fare, per i goal che segna, è senza dubbio un grande aiuto per la Nazionale»

LA JUVENTUS – «È chiaro che la Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere. In questo club devi vincere tutte le competizioni a cui partecipi ed è proprio questa esigenza che mi piace, in cui mi sento bene. Sono molto felice. Senza dubbio. In un club grande come la Juventus, un attaccante deve segnare. È su questo che sto lavorando: gol e assist sono fondamentali per un giocatore offensivo. Non faccio eccezione e sto cercando di migliorare sempre di più per essere sempre più decisivo»

SERIE A – «Il campionato italiano è molto tattico e molto fisico. Qui per un attaccante è molto più difficile segnare, perché spesso si gioca contro linee a sei o sette difensori, squadre molto organizzate e fisiche. La difficoltà è molto alta. Non voglio dire che in Portogallo non lo sia, ma qui il livello è decisamente superiore»

OBIETTIVI – «È vero che non vincere il titolo è sempre difficile per un club come la Juventus, dove l’obiettivo principale è lo Scudetto. Stiamo lavorando passo dopo passo per arrivarci. Abbiamo perso qualche punto all’inizio del campionato e ora stiamo recuperando. Spetta a noi dare il massimo per tornare a vincere il titolo che il club desidera tanto. L’obiettivo minimo è entrare tra le prime quattro per qualificarsi alla Champions League, ma in un club come questo devi pensare ai titoli. Siamo lontani, è vero, ma dobbiamo lavorare partita dopo partita»

