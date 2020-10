Juve, Pirlo sorride: Chiellini torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Andrea Pirlo e la Juventus: Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi in gruppo insieme al resto della squadra

La Juventus si è ritrovata al Training Center al mattino per preparare la prossima sfida con lo Spezia in programma domenica alle 15.

La squadra ha lavorato in mattinata: come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini. Domani, come riferisce il sito ufficiale della Juve, si torna a lavorare, appuntamento nuovamente al mattino.