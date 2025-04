Juve, idea Platini: può tornare con questo ruolo dopo l’assoluzione

Le ultime sul futuro di Michel Platini, ex fuoriclasse francese, con le voci di un ritorno alla Juve. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il nome di Michel Platini starebbe iniziando a circolare con sempre più forza all’interno dell’ambiente Juve. Dopo la totale assoluzione per il caso Fifa, non è infatti da escludere un ritorno in società.

Ancora da capire e definire il possibile ruolo, ma il richiamo del club bianconero resta forte. Uno scenario da approfondire nelle prossime settimane.