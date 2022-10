Juve, Pogba a disposizione contro l’Inter?

Paul Pogba lavora per tornare a disposizione della Juventus di Allegri: difficile rivederlo contro il Benfica, possibile ritorno con l’Inter

La Juve ritrova Federico Chiesa, pronto a tornare per la fine di ottobre, ma non solo: anche Paul Pogba sta lavorando per rimettersi a disposizione del gruppo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sta accelerando i tempi per rientrare il prima possibile in campo. Il suo ritorno potrebbe coincidere con la sfida all’Inter dei primi di novembre: difficile rivederlo invece per il match con il Benfica.

