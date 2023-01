Juve, Pogba e Vlahovic convocati per il Monza? Domani test decisivo

Paul Pogba e Dusan Vlahovic potrebbero essere convocati per il prossimo match del campionato di Serie A contro il Monza

Paul Pogba e Dusan Vlahovic potrebbero essere convocati per il prossimo match del campionato di Serie A contro il Monza.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due giocatori faranno nella giornata di domani un test contro la Juventus Next Gen per vedere se sono effettivamente pronti per essere convocati.