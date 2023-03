Juve-Rabiot, giocatore totale: la sua crescita vale il rinnovo

Adrien Rabiot si è preso la Juventus, il centrocampista francese prima e dopo il Mondiale sta facendo vedere tutte le sue qualità

Adrien Rabiot si è preso la Juventus, il centrocampista francese prima e dopo il Mondiale sta facendo vedere tutte le sue qualità.

Una crescita dopo qualche stagione sottotono e dove è stato anche criticato. Quest’anno Allegri lo ha messo in condizione di fare bene e lui sta mettendo nelle gambe anche i gol. Un giocatore totale, perché attacca e difende. Anche per questo la questione rinnovo deve essere una priorità per i bianconeri. Dopo la partita lo stesso centrocampista non si sbilancia per il futuro, ma dice che a Torino sta bene.