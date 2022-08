Juve, Ravezzani: «Una scelta per la Francia e non per la squadra»

Le parole di Ravezzani in esclusiva su Juventusnews24: «Fagioli e Miretti possono essere grandi centrocampisti per la Juve»

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole.

Per Pogba tempi più corti ma con il rischio di ricadute: come giudica la decisione del giocatore?

«Mi sembra che abbia preso una decisione per sé e per la Nazionale francese, non per la Juve. Sarebbe stato opportuno un intervento risolutivo, cosa che lui non ha fatto. Questo lo trovo negativo e poco rispettoso nei confronti anche di chi gli paga lo stipendio».

Allegri ha incassato anche il ko di McKennie: basterà Paredes per completare il centrocampo?

«Credo che sia più giusto per la Juventus puntare sui giovani. La Juve secondo me non deve avere l’ossessione di vincere subito, ma la volontà di impostare una squadra anche in prospettiva. Mi sembra che almeno uno tra Fagioli e Miretti possa essere un grande centrocampista per il futuro della Juve. Proverei a dargli fiducia da subito».

