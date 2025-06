Juve, riscatto Kalulu e tutto su David: ecco le prime mosse di mercato dei bianconeri

Juve al lavoro sul mercato: il riscatto di Kalulu la priorità e in attacco si vuole affondare su Jonathan David, svincolatosi dal Lille

La prima giornata operativa da direttore generale della Juve di Damien Comolli alla Continassa ha avuto un duplice valore: completare le formalità lasciate in sospeso e individuare con lucidità le priorità tecniche e strategiche. In attesa della nomina ufficiale del nuovo direttore sportivo, Comolli ha avviato contatti diretti con Igor Tudor e pranzato con Chiellini, delineando un metodo di lavoro condiviso. Come riportato da Tuttosport il nuovo dg ha ereditato il lavoro avviato da Giuntoli e lo ha tradotto subito in un atto concreto: il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan per una cifra complessiva fino a 17 milioni di euro. Il difensore francese, già prezioso nell’ultima stagione, sarà parte integrante del nuovo progetto juventino.

Il mercato resta centrale e, al di là delle mosse più strutturate da definire in tandem con allenatore e nuovo ds, alcune trattative non possono attendere. Una di queste riguarda Jonathan David. L’attaccante canadese, svincolato di lusso dopo l’esperienza al Lille, è da tempo nel mirino della Juve, che vorrebbe evitare di disperdere quanto seminato da Giuntoli. La proposta è importante: un contratto da 5 milioni netti l’anno più un bonus alla firma tra i 7 e gli 8 milioni. Il Napoli, finora in vantaggio, ha rallentato, e la Juventus si è inserita con decisione, pur senza ancora chiudere.

David, da parte sua, si è espresso chiaramente: vuole definire il proprio futuro prima dei ritiri estivi, per ambientarsi e prepararsi al meglio. Intanto lo attende la Gold Cup con il Canada. Il profilo della Juve lo intriga, in quanto club competitivo e con ambizioni reali, ma non ci sono ancora intese definitive. La scelta arriverà a breve, e nelle sue parole si coglie la voglia di un progetto vincente: «Tutto può succedere. Bisogna solo essere preparati».