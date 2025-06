Juve, ecco la prima giornata di Comolli da direttore generale dei bianconeri: ecco i temi sul tavolo

Juve, iniziata l’epoca Comolli: primo giorno alla Continassa per il dirigente francese, nuovo direttore generale dei bianconeri

È ufficialmente iniziata l’era Comolli alla Juve. Il nuovo direttore generale bianconero è arrivato questa mattina alla Continassa, dove ha subito iniziato a muoversi su più fronti. Dopo aver salutato i dipendenti, Comolli ha avuto un breve colloquio con l’allenatore Igor Tudor, rimandando a un confronto più approfondito nei prossimi giorni. Per il momento, la chiamata del presidente Elkann a Tudor ha fatto sentire al tecnico la fiducia del club, aumentando così le possibilità che l’allenatore rimanga alla guida della squadra anche nella prossima stagione. Il pranzo insieme a Giorgio Chiellini e al presidente Ferrero ha rappresentato un momento di coesione interna e di rilancio della nuova gestione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le priorità di Comolli ci sono i nodi di calciomercato, in particolare la situazione dell’attacco. Al centro dell’attenzione ci sono i casi di Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Il nuovo dg vuole riaprire il dialogo con Vlahovic per un possibile rinnovo, complicato finora dall’ingaggio da 12 milioni percepito dal serbo. Un elemento che potrebbe influire sulle decisioni sarà anche l’esito del Mondiale per Club, che potrebbe cambiare gli equilibri tecnici e finanziari della rosa. Inoltre, Comolli ha manifestato interesse per il profilo di David, altro obiettivo di mercato seguito con attenzione. Infine, è attesa a breve la nomina del nuovo direttore sportivo, che rappresenterà un tassello fondamentale per completare la nuova struttura gestionale del club e supportare Comolli nelle scelte strategiche.