Juve, ritorno di fiamma per Badiashile del Monaco?

La Juve torna su Badiashile, difensore del Monaco, in caso di addio di De Ligt, ma la richiesta dei monegaschi è alta

Porte girevoli anche in difesa per la Juve, che è ora chiamata a risolvere anche la “grana” de Ligt. In questo contesto, la dirigenza continua a sondare diversi profili per il reparto arretrato.

Come riportato da Gianluigi Longari, tra i difensori apprezzati dalla Juventus c’è anche il profilo di Benoit Badiashile, di proprietà del Monaco. Ci sarebbero stati nuovi sondaggi esplorativi, ma l’ostacolo è l’alta valutazione del club del Principato, che lo valuta 35 milioni di euro.