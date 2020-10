Juve, Ronaldo ci sarà contro lo Spezia? Ecco quando potrebbe tornare

Cristiano Ronaldo scalpita per tornare a giocare e aiutare la Juve ad uscire da questo momento di difficoltà: le ultime

Quando rientra Cristiano Ronaldo? La sua assenza si fa sentire e lo dicono anche i numeri e i risultati conseguiti dai bianconeri. La Juventus ora si aggrappa ai tamponi. Il giocatore attende, si sente un leone in gabbia.

Il portoghese punta alla partita di domenica 1 novembre alle 15.00 contro lo Spezia ma per scendere in campo dovrà attenersi, ovviamente, a quanto dice il Protocollo FIGC. Per poter scendere in campo CR7 dovrà risultare negativo 48 ore prima dell’inizio del match. Tuttavia questo sbarramento delle 48 ore si può bypassare con dei tamponi successivi che verifichino la negatività del calciatore.