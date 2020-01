Juve, Sarri: «Mi girano i co****ni per la sconfitta» – VIDEO

Juve, Sarri deluso dalla sconfitta rimediata al San Paolo contro il Napoli. Il tecnico senza mezzi termini: «Mi girano i co****ni»

Maurizio Sarri non può che essere scontento della sconfitta rimediata dalla sua Juve contro il Napoli. I bianconeri avevano la possibilità di allungare ancora sull’Inter, dopo il pareggio dei nerazzurri col Cagliari, non riuscendoci.

Anzi, è stata proprio la compagine di Conte ad aver accorciato. Il tecnico bianconero non usa mezzi termini nel post match, in conferenza stampa, per esprimere tutto il proprio disappunto sul risultato.