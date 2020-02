Juve, Sarri si gioca il futuro contro Lione ed Inter

Dopo i segnali di Ferrata, Maurizio Sarri è atteso da una settimana di fuoco: prima in Champions con il Lione, poi l’Inter di Conte

La Juve, rientrata vittoriosa sabato notte dalla trasferta di Ferrara, ieri si è rimessa subito al lavoro: non c’è tempo da perdere visto che oggi è il primo giorno di un periodo per cuori forti, in cui i bianconeri si troveranno di fronte il Lione (mercoledì) e poi l’Inter (domenica).

Come spiega La Gazzetta dello Sport, una settimana decisiva anche per Maurizio Sarri, che già in Champions ritroverà Pjanic. Sarri in questi sette giorni si gioca molto del suo futuro a Torino. La sua creatura è prima in classifica e in corsa in coppa Italia e Champions, ma il gioco, pur migliorato, non entusiasma. E poi: il possesso palla permette di tenere a distanza gli avversari, ma la Juve non chiude le partite ed è sempre aggrappata alle giocate dei suoi campioni.