Juve, Sarri vuole vincere: ma attenzione a Zidane, il tecnico blancos non parla del suo futuro nemmeno dopo la vittoria del titolo

Probabilmente è l’ultimo ostacolo verso il titolo. La Juventus di Maurizio Sarri – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole prenotare il titolo.

Sarebbe un bel riscatto per il tecnico ex Napoli e Chelsea, che ora deve anche allontanare l’ombra di Zidane. Le parole dell’allenatore, il quale ha cercato in tutti i modi di smarcare il proprio futuro, fanno sperare i tifosi bianconeri.