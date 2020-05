Juve, sorpresa Demiral: il turco si allena alla Continassa

Merih Demiral è tornato ad allenarsi alla Continassa: il difensore turco sta continuando il proprio percorso riabilitativo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha fornito i dettagli relativi all’allenamento odierno, svolto come di consueto in forma individuale per i vari calciatori. La novità riguarda la presenza di Merih Demiral, che da questo pomeriggio è tornato a lavorare sul campo della Continassa. Di seguito riportato il comunicato del club bianconero.

«Continua il programma di allenamento individuale per i giocatori della Juventus. I bianconeri impegnati, come nei giorni scorsi, sono Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani.

Oggi c’è una novità che riguarda Merih Demiral: il giocatore turco è tornato al Training Center. Merih, che prosegue il suo percorso riabilitativo al J|Medical, da oggi ha infatti iniziato anche a lavorare in campo, nell’ottica di un graduale recupero dal suo infortunio».