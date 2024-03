Juve Szczesny: «1 vittoria in 9 partite non è da Juventus»

Le parole di Wojciech Szczesny, tecnico della Juve, dopo la sconfitta subita dai bianconeri contro la Lazio

Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

SOTTO LA CURVA – «È un momento che fa capire che dobbiamo dare di più per la Juventus, è un momento negativo e sappiamo che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza. Fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli».

COSA STA MANCANDO – «Non posso dire niente ai ragazzi, hanno voglia di far bene e hanno fame, ma in questo momento i risultati non arrivano. C’è qualcosa che ognuno di noi deve fare di più, ognuno pensa una cosa diversa. Lo spirito e la voglia di fare bene non mancano».

COPPA ITALIA E CHAMPIONS – «Se lo dicevi due mesi fa non lo accettavo, adesso la Coppa Italia è l’unico trofeo che possiamo portare a casa. La Champions sappiamo tutti quanto è importante, anche per la società a livello economico: è nostra responsabilità raggiungerla»

SVOLTA INTER-JUVE – «A livello di energie sì, questo gruppo era stato carico per sei mesi con il sogno scudetto, non era un obiettivo ma poi abbiamo fatto tanto bene che abbiamo cominciato a sognare. Poi ci è scappato questo sogno e ci ha tolto qualcosa, ma questa non può essere la scusa perchè una vittoria in 9 partite, al 95′ in casa, non è una cosa da Juventus. Bisogna fare di più».

