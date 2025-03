Juve, anche Szczesny è un rammarico? Con lui tra i pali il Barcellona non ha mai perso

Juve, anche Szczesny rischia di diventare un rammarico della stagione bianconera: con lui tra i pali il Barcellona non ha mai perso

Una stagione difficile per la Juve tra delusioni – eliminazioni in Champions League e Coppa Italia – difficoltà nella corsa al quarto posto e infine rimpianti, vedendo come molti ex bianconeri stanno vivendo ottime stagioni con le loro nuove squadre: Huijsen è il miglior giovane difensore della Premier League, Fagioli ha punito i bianconeri con due assist domenica in viola e tra questi c’è spazio anche per Szczesny. Il portiere polacco dopo il mancato rinnovo e il momentaneo ritiro è tornato a indossare i guantoni difendendo i pali del Barcellona prendendo il posto di ter Stegen dopo il suo infortunio.

Dopo 16 panchine la prima da titolare nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Da lì non è più uscito dall’11 titolare- tranne l’ottavo di finale di Coppa del Re per squalifica ha giocato 16 partite – 4 in Champions, 7 in campionato, 3 in Coppa del Re e due in Supercoppa. 14 vittorie – 3 in Champions, en plein in Liga due in coppa e due in supercoppa, due pareggi e nessuna sconfitta. «È una coincidenza che non abbiamo mai perso mentre ero in porta – ha commentato l’ex bianconero dopo la vittoria di domenica contro l’Atletico Madrid – non mi prendo molto merito per questo. La squadra è stata incredibile, e tu cerchi solo di non rovinare tutto per loro. Io cerco solo di restare concentrato».