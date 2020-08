Juve, Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk Spalato: il comunicato

Igor Tudor non è più l’allenatore del Hajduk Spalato: lo rende noto lo stesso club croato con un comunicato

Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk Spalato ed è pronto a volare a Torino per diventare ufficialmente un collaboratore di Andrea Pirlo alla Juventus. Lo rende noto lo stesso club croato con un comunicato ufficiale.

«Da oggi Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk dopo aver deciso di accettare l’offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di raggiungerlo in Italia come assistente nello staff tecnico.

L’ex allenatore dei Bianchi ha trascorso otto mesi nel secondo mandato sulla panchina dell’Hajduk, guidandoli in 18 partite ufficiali.

Auguriamo all’allenatore molta fortuna e successo nella sua futura carriera».