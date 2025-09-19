Juve, Vlahovic tra mancato addio e rinnovo in stallo: tutti i retroscena e le prospettive. Le ultimissime notizie

Il legame tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra ormai giunto al capolinea. L’attaccante serbo classe 2000, arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per oltre 70 milioni di euro, è considerato da Igor Tudor – tecnico croato subentrato in panchina e noto per il suo calcio aggressivo – il “centravanti ideale” per caratteristiche tecniche e fisiche. Tuttavia, la realtà economica del club bianconero sta tracciando un destino diverso.

Nessun accordo per il rinnovo

Come riportato da Gazzetta.it e analizzato dal giornalista Giovanni Albanese, negli ultimi 18 mesi non si sono mai create le condizioni per un rinnovo di contratto. La situazione è ormai arrivata a un punto di non ritorno: a partire da gennaio, l’entourage del giocatore – guidato dall’agente Darko Ristic – sarà libero di trattare con altri club senza passare dalla Juventus. Un rischio enorme per la società, che potrebbe perdere a parametro zero un investimento pesante sia dal punto di vista economico che tecnico.

I retroscena di mercato

Durante l’ultima sessione estiva, Vlahovic avrebbe preso in considerazione solo poche destinazioni di alto profilo. Il sogno restava la Liga spagnola, con Barcellona e Real Madrid in cima alla lista dei desideri. Più tiepido l’interesse verso la Premier League, nonostante le avances del Newcastle United. In Italia, un tentativo concreto è arrivato dal Milan, ma l’offerta economica non è mai stata ritenuta all’altezza dalle parti coinvolte.

Un addio sempre più probabile

Salvo clamorosi colpi di scena, la prossima estate segnerà la fine dell’avventura di Vlahovic in bianconero. L’agente Ristic sarà protagonista di una vera e propria asta internazionale, con diversi top club pronti a contendersi il bomber serbo. Per la Juventus, la prospettiva di perdere un giocatore di 24 anni, nel pieno della maturità calcistica, senza alcun ritorno economico rappresenta una beffa pesante.

La stagione in corso potrebbe dunque essere l’ultima di Vlahovic a Torino. Tudor continuerà a puntare su di lui per inseguire gli obiettivi sportivi, ma il futuro sembra già scritto: il centravanti che avrebbe dovuto guidare l’attacco bianconero per anni è destinato a cambiare maglia.