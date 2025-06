Juve, tesoro Yildiz: ora vale 100 milioni, pronto il super rinnovo

Le ultime sulle mosse della Juve per Kenan Yildiz, pronto a siglare un rinnovo di contratto importante per i bianconeri. I dettagli

Kenan Yildiz continua a incantare con le sue giocate nel Mondiale per Club, confermandosi come uno dei talenti più brillanti della nuova Juve. Il numero 10 bianconero, arrivato a parametro zero, ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia grazie a classe, intelligenza tattica e una personalità crescente. In questa competizione negli Stati Uniti ha già messo a segno tre gol e un assist in appena due partite, facendo lievitare la sua valutazione attorno ai 100 milioni di euro.

Già protagonista nella scorsa stagione con 48 presenze, 9 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, Yildiz sta diventando sempre più centrale nel progetto juventino. Per questo la società è pronta a blindarlo: secondo La Gazzetta dello Sport, al rientro in Italia è previsto un rinnovo di contratto fino al 2030 con un adeguamento dell’ingaggio da 1,5 a 4 milioni di euro annui.