Juve, Yildiz show contro il Wydad Casablanca: incassati gli ottavi

La Juve batte il Wydad Casablanca e si aggiudica gli ottavi del Mondiale per Club: Yildiz mattatore con un doppietta (e mezza)

La Juve archivia con un netto 4-1 la sfida contro il Wydad Casablanca e mette in cassaforte la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Protagonista assoluto della serata è Kenan Yildiz, autore di una prestazione totale: partecipe sia in fase di possesso che di sacrificio, si lancia in rincorse difensive e poi spacca la partita con accelerazioni e gol. Il vantaggio arriva a 7’ dalla fine del primo tempo con una sua progressione innescata da uno scambio con Thuram e conclusa con una deviazione fortunosa di Boutouil. Da lì, la Juventus prende in mano il match: Yildiz raddoppia con un missile dal limite, mentre un errore difensivo permette al Wydad di accorciare con Lorch. I marocchini alzano il ritmo e sfiorano il pari in più occasioni, ma è ancora Yildiz a calmare la squadra con un ottimo lavoro spalle alla porta, permettendo ai bianconeri di chiudere in controllo il primo tempo.

Nella ripresa, la Juve ricomincia forte colpendo un palo con Cambiaso, prima di chiudere i conti con un altro gol di Yildiz, servito alla perfezione da Kolo Muani. Tudor, soddisfatto, inserisce forze fresche per gestire il finale e trova anche la gioia personale di Vlahovic, che entra, si guadagna un rigore e lo trasforma al 94’. Una serata perfetta per i bianconeri, che grazie a questa vittoria affronteranno ora il Manchester City nello scontro diretto per il primo posto nel girone. Intanto, la squadra ha lasciato subito lo stadio per volare a Orlando, dove proseguirà la preparazione al Champions Gate Resort in vista delle prossime sfide mondiali, con avversari possibili tra Real Madrid, Al-Hilal e Salisburgo.