Juventus, 10 anni di impero Agnelli: otto scudetti e ricavi triplicati

Sotto la presidenza di Andrea Agnelli la Juve ha triplicato i propri guadagni: numeri mai visti nella storia bianconera

Oggi si festeggiano i 10 anni di presidenza Andrea Agnelli alla Juve. Una crescita sportiva che è andata di pari passo con quella economica e commerciale del club.

Come riassume Gazzetta, la Juve nella prima stagione di A fatturò 156 milioni. Le azioni del club in Borsa valevano 162 milioni. Quei numeri oggi sono cambiati: 494 milioni di fatturato e 1.250 milioni di capitalizzazione in Borsa. I ricavi da gara sono passati da 12 a 74 milioni, quelli commerciali sono schizzati da 43 a ben 170 milioni. Non solo, in campo con il 7 gioca Cristiano Ronaldo, il calciatore più in vista del pianeta,