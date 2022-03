Juventus, addio Dybala vicino: due club in vantaggio sulla Joya

La Juventus e Dybala non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. L’addio sarebbe vicino

Secondo quanto riportato da El Desmarque, Paulo Dybala si starebbe avvicinando all’addio alla Juventus. Il rinnovo, in questo momento, appare molto complicato e sarebbero in rialzo le possibilità di vedere la Joya indossare un’altra maglia dalla prossima stagione.

Al momento, Inter e Atletico Madrid sarebbero in vantaggio sulla concorrenza per la firma del numero 10. Pur non avendo ancora presentato offerte ufficiali, sono loro le grandi favorite ad assicurarsi il giocatore in caso di annuncio di rottura definitiva.

