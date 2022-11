«Gianni Agnelli avrebbe approvato»

Sul Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli interpreta così il ringraziamento espresso ieri da John Elkann nei confronti di Andrea Agnelli: «L’omaggio all’ex presidente è doveroso per i risultati sportivi, però non suona arringa e nemmeno potrebbe: c’è un’inchiesta in corso al Palazzo di Giustizia di Torino e un’altra potrebbe nascere dalla Procura Federale romana. Per ribadire al mondo chi comanda, in casa Juve, il ruggito di un Agnelli è risuonato forte. Date le circostanze, al Nonno di John sarebbe piaciuto. Ad Andrea, chissà».