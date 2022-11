Su Il Foglio, Michele Masneri, in un pezzo in prima pagina che si appoggia a dichiarazioni interne alla Exor, sostiene già dal titolo un’idea rivoluzionaria dopo le dimissioni del Cda bianconero: «Una Juve senza più Agnelli». L’articolo comincia così: «Fare il presidente della

Juventus va bene per cinque anni, come fece suo padre, ma a farlo a vita diventi un Lotito qualsiasi». É severo, quasi sprezzante, l’azionista Exor che parla col Foglio a patto di non essere citato sul caso dell’altro Agnelli, Andrea, che si è appena dimesso dalla presidenza della squadra di famiglia. «Ma lo sa quanti soldi abbiamo messo in questi dieci anni?». «Non lo so, mi dica». «Quasi cinquecento milioni. Mezzo miliardo».