Juventus, Alex Sandro in gruppo: a disposizione per il Sassuolo

Maurizio Sarri può sorridere: Alex Sandro ha svolto l’intera seduta di allenamento ed è a disposizione per il Sassuolo

Maurizio Sarri può sorridere. La seduta di allenamento alla Continassa ha restituito al tecnico toscano un pezzo importante della sua squadra: Alex Sandro.

Il terzino brasiliano ha completamente recuperato dall’infortunio ed ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo con i compagni. Il brasiliano, quindi, è a disposizione di Maurizio Sarri per la gara contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12.30.