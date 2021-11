Juventus, Allegri: «Il Chelsea cerca rivincita. Nostro morale buono»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match con il Chelsea

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della partita contro il Chelsea a Stamford Bridge. Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus.

FONDAMENTALE – «È fondamentale perché domani affrontiamo il Chelsea che dopo di noi non ha preso gol, lo ha preso uno forse. Cercheranno di batterci e prendersi al rivincita. Noi sappiamo che vale il primo posto. Soprattutto dobbiamo fare una bella prestazione dal punto di vista tecnico».

MORALE – «Il morale è buono, ma in questo momento, soprattutto in campionato, non dobbiamo assolutamente pensare a tante cose. L’unica cosa da fare è pensare di partita in partita cercando di dare continuità e migliorando quello che stiamo facendo. Poi il resto lo vedremo più avanti».

