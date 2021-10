Juventus, Allegri: «Le parole non servono, dobbiamo pensare a lavorare»

Allegri a Dazn: il tecnico bianconero ha analizzato la sconfitta della Juventus in casa del Verona. Ecco le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri a Dazn dopo Verona-Juve.

CONFRONTO CON LO SPOGLIATOIO – «In questo momento le parole non servono a niente, c’è solamente da lavorare, da fare. Siamo in una situazione brutta di classifica, nel senso che abbiamo solamente 15 punti, quindi bisogna prendersi delle responsabilità, bisogna accettare la realtà, che in questo momento siamo una squadra di metà classifica. Solo con uno spirito diverso, con la voglia di vincere qualche contrato in più, ne usciremo fuori, perchè le qualità della squadra ci sono. Così è stato nei primi 20 minuti del primo tempo, per tutto il primo tempo, però da queste situazioni in qualche modo ci tireremo fuori. Ora intanto martedì abbiamo una partita importante che serve per il passaggio del turno, è inutile piangersi addosso che non serve a niente. Serve solo pensare a quello che dobbiamo fare, che è la cosa più importante, poi le cose si sistemeranno».

ASPETTATIVE – «Al di là del valore della squadra che è ottimo, come giocavamo da squadra che aveva un punto in classifica ora dobbiamo giocare da squadra che ha 15 punti in classifica. Ci sono volte in cui nel calcio le cose vanno male, dobbiamo uscirne con orgoglio».

PARTITA – «Sapevamo di affrontare una squadra fisica. Se non riesci a giocare, non giochi. Devi metterti su quel piano. Sul fisico, correre, rincorrere. Poi la partita va avanti e le qualità tecniche vanno fuori. Ma non è che se abbiamo la maglia della Juve, dobbiamo per forza battere le squadre di metà classifica. Serve guadagnarselo. E con un atteggiamento diverso. Facendo fatica. Questo è il calcio: non è il fioretto, con massimo rispetto. Ti devi mettere al loro livello. Abbiamo perso anche col Sassuolo molti duelli. E il Sassuolo non è fisica. Falli fatti? Loro ne hanno fatti molti di più. Hanno fatto la loro partita. Da una squadra che sapeva che per battere la Juve doveva fare così. Pensavamo di essere più bravi. Ora non lo siamo. Siamo onesti e realisti, si lavora e basta. Le parole non servono a nulla. Martedì partita importante».

