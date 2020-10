Juventus-Barcellona, Bonucci stringe i denti: provino decisivo

Leonardo Bonucci tenta il recupero per il match di questa sera in Champions League tra Juventus e Barcellona

Andrea Pirlo tenterà fino all’ultimo di recuperare Leonardo Bonucci per il match di questa sera in Champions League tra Juventus e Barcellona. Il difensore non è al meglio della condizione per un acciacco muscolare alla coscia e sosterrà un nuovo provino nella rifinitura di questa mattina come scrive il Corriere della Sera.

Il capitano potrebbe stringere i denti e andare in campo per cercare di arginare lo spauracchio rappresentato da Messi. Se non dovesse farcela, difesa a quattro per Pirlo con in campo sulla sinistra il giovane Frabotta.