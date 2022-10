Juventus Bologna alla prova del 9: Vlahovic sfida Arnautovic

Vlahovic contro Arnautovic, all’Allianz Stadium nel posticipo domenicale tra Juventus e Bologna è una vera e propria prova del 9

La sfida nella sfida con in palio punti importantissimi per entrambe le squadra. La sfida del gol, quello che il serbo deve tornare a fare dopo diverse partite di digiuno. Sono quattro i centri in campionato per Dusan, mentre è arrivato a 6 l’austriaco. In estate Marko lo voleva la Juve, ma ha scelto di restare per essere titolare e non il vice. Stasera dovrà dimostrare sul campo e potrebbe essere lui il pericolo numero uno per la squadra di Allegri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.