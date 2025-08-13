Juventus, Bremer non prende parte all’amichevole con la Next Gen: come sta. Le ultime sulle condizioni del difensore brasiliano

È giornata di calcio all’Allianz Stadium, dove questo pomeriggio andrà in scena la tradizionale amichevole “in famiglia” tra la Juventus di Igor Tudor e la Juventus Next Gen. Un appuntamento classico del precampionato, fondamentale per il tecnico croato per valutare lo stato di forma della squadra, testare nuove soluzioni tattiche e dare minuti importanti a tutta la rosa a disposizione.

Per questo test, la Prima Squadra presenta alcune novità significative. La più importante riguarda l’assenza del perno difensivo Bremer: come appreso da Juventusnews24, il brasiliano non prenderà parte alla gara a causa di una programmata gestione dei carichi di lavoro, una scelta puramente precauzionale. Sorride invece Nico Gonzalez, che torna a disposizione dopo aver smaltito il fastidio alla coscia destra che lo aveva costretto allo stop durante l’amichevole contro il Borussia Dortmund. Restano ancora ai box gli infortunati di lungo corso Perin, Milik, Cabal e Savona, mentre per l’occasione vengono aggregati dalla formazione Primavera i giovani Mancini e Ventre.

Anche in casa Next Gen ci sono movimenti interessanti. Si registra infatti la prima chiamata per Giacomo Faticanti, tornato da poco in bianconero. A scendere dalla Prima Squadra per trovare minutaggio e continuità di rendimento sono invece Vasilije Adzic e Lorenzo Pietrelli.

Di seguito, le liste complete dei convocati comunicate ufficialmente dal club.

I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Nico Gonzalez 12 Arthur 15 Kalulu 16 McKennie 18 Kostic 19 Thuram 21 Miretti 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Joao Mario 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 30 David 33 Djalo 40 Rouhi 44 Mancini 45 Ventre

I CONVOCATI DELLA NEXT GEN

4 De Jesus Gomes 5 Macca 6 Ngana 7 Puczka 8 Owusu 10 Anghelé 11 Amaradio 12 Huli 13 Gonzalez 14 Di Biase 15 Savio 16 Faticanti 17 Guerra 19 Vacca 20 Pugno 21 Crapisto 22 Mangiapoco 23 Scaglia 24 Van Aarle 26 Pagnucco 27 Deme 29 Fuscaldo 30 Florea 31 Martinez Crous 32 Turicchia 33 Perotti 34 Turco 35 Cerri 36 Pietrelli 41 Cudrig 45 Adzic