Juventus, il Bayern Monaco su Emre Can

Juventus, interesse forte del Bayern Monaco su Emre Can. Il tedesco dovrebbe andar via nella sessione di mercato di gennaio

La sessione di mercato invernale si avvicina sempre di più e la Juventus non ha intenzione di lasciare irrisolte alcune questioni. Se la prima si chiama Mandzukic, separato in casa da agosto, la seconda si chiama Emre Can.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il tedesco è deciso a cambiare aria e i bianconeri a cederlo volentieri. Il giocatore, non inserito nella lista Champions e con sole quattro presenze in campionato non vuole rinunciare agli Europei del 2020. Su di lui molti club interessati: su di tutti il Bayern Monaco ma anche il Borussia Dortmund, Psg e Barcellona. Non da escludere anche il Manchester United che potrebbe inserirsi partendo dal discorso Mandzukic.