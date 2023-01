Juventus-Carnesecchi, idea per il dopo Szczesny: le ultime

La Juventus starebbe pensando anche all’eventuale dopo Szczesny, e tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Carnesecchi

Secondo quanto riportato da La Stampa, il portiere di proprietà dell’Atalanta è in cima alla lista di Cherubini viste le sue qualità e soprattutto l’età. Contro la Cremonese potrebbe essere il modo giusto per visionarlo da vicino. La Juventus potrebbe bloccarlo per giugno e poi magari farlo andare in prestito per giocare con continuità.