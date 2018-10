Arrivabene sul CdA Juventus: «Spero di rimanerci»

Quale futuro per Maurizio Arrivabene? Ecco le parole del direttore della Ferrari sul suo ruolo di membro del CdA alla Juventus

Accostato alla poltrona di amministratore delegato della Juventus lasciata vacante da Beppe Marotta, Maurizio Arrivabene ha già confermato di non ambire a quel ruolo. Ma non è in dubbio il suo ruolo da membro del CdA bianconero, come confermato dal direttore della Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del direttore del Cavallino: «Ci sono sempre stato e ci resto: è da sei anni che faccio parte del board della Juventus. Sono onorato di ciò e so che giorni verrà presentata la lista all’assemblea degli azionisti con i nomi dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, spero di restare».