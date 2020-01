Juventus: come servire Bentancur quando è marcato

Pjanic e Bentancur sono spesso schermati dagli avversari della Juve. Bisogna quindi cercare di servirli in altro modo

Quando il vertice basso della Juventus è marcato (Bentancur nel caso della slide sopra), i bianconeri ricorrono al terzo uomo per servirlo nel migliore dei modi. Lo scopo della manovra è infatti quella di superare (e non aggirare) la linea di pressione avversaria.

De Ligt ha palla ma non ha modo di servire Bentancur, schermato dagli attaccanti avversari. Ecco allora che Dybala viene incontro: l’olandese verticalizza più in avanti per la Joya, che spalle alla porta ha modo di servire il compagno. La Juve riesce così a risalire il campo e superare la prima pressione dell’Udinese.