Andrea Pirlo può contare sui numeri da capogiro di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata

Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata la coppia gol e la coppia Champions della Juventus. La squadra di Pirlo ha segnato 22 reti tra campionato e Champions, di queste ben il 72,7% portano la firma degli ex attaccanti del Real.

Cristiano ha segnato 9 gol, 1 in Champions e 8 in Serie A, mentre lo spagnolo ha segnato 7 gol, 5 in Champions League e 2 in campionato.