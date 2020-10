Juventus, Cristiano Ronaldo: «Non ho sintomi, mi sento forte, non ho infranto il protocollo»

Cristiano Ronaldo parla delle sue condizioni di salute nel corso di una diretta Instagram: le parole del portoghese

Nel corso di una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo ha parlato delle sue condizioni di salute: il portoghese della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ma non ha sintomi.

«Non ho sintomi, mi sento forte mentalmente e fisicamente. Volevo condividere con voi che mi sento bene, non ho nessun problema, sto bene. Onestamente non ho niente, nessun dolore. Non è vero che ho violato il protocollo. Tutto falso: ho rispettato il protocollo».