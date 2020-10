Juventus, Danilo: «Queste squadre fanno male, bisogna essere aggressivi»

Il brasiliano Danilo ha commentato Juventus-Barcellona

Danilo, difensore della Juventus, ai microfoni di Mediaset ha analizzato la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Barcellona.

LA GARA – «Quello che posso dire è che dobbiamo essere più aggressivi in questi momenti. Quando si gioca contro queste squadre forti loro ti fanno male. Secondo me siamo stati organizzati, ma se non sei aggressivo loro ti fanno male».

GIRONE – «Era una partita che sapevamo fosse difficile, che poteva succedere qualcosa. Volevamo vincere ma usciamo con la testa alta e cerchiamo di cambiare ciò che stiamo facendo per vincere subito la prossima gara».