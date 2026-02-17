Juventus, debacle storica ad Istanbul, il 5-2 col Galatasaray entra nella lista nera! Da Vienna a Cardiff, i precedenti

Juventus, debacle storica ad Istanbul, il 5-2 col Galatasaray entra nella lista nera! Da Vienna a Cardiff, le altre sconfitte che hanno fatto più male

Una notte da incubo che si iscrive di diritto nelle pagine più buie della storia continentale della Vecchia Signora. Il pesante 5-2 subito all’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray rappresenta una ferita profonda per la Juventus, caduta rovinosamente nell’inferno dell’Ali Sami Yen di Istanbul. Eppure, la serata sembrava promettente: i Bianconeri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla doppietta di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese abile negli inserimenti, prima di essere travolti nella ripresa dalla furia dei padroni di casa, guidati dalle reti di Noa Lang, Davinson Sanchez e Sacha Boey.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, questo tracollo non è un caso isolato, ma si aggiunge a una lista di “Caporetto” sportive che hanno segnato le epoche del club torinese. Il primato negativo assoluto resta il clamoroso 7-0 incassato a Vienna dal Wiener Sportklub nella Coppa dei Campioni del 1958. In tempi più recenti, il palcoscenico europeo ha riservato altre amarezze: dal 4-1 subito in rimonta contro il Fulham nel 2010, con la squadra ridotta in nove uomini, alla dolorosa finale di Cardiff del 2017 contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, terminata 1-4 sotto i colpi di Cristiano Ronaldo. Brucia ancora anche l’eliminazione contro il Bayern Monaco nel 2016 (4-2 ai supplementari), firmata dall’ex Kingsley Coman.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Anche i confini nazionali hanno regalato dispiaceri storici. Spiccano i due 5-1 subiti per mano del Napoli: quello recente del 2023 al Maradona e quello della Supercoppa 1990, ultima sinfonia azzurra di Diego Armando Maradona. Indimenticabile, in negativo, il 4-2 subito dalla Fiorentina nel 2013, con la Juve di Antonio Conte ribaltata dalla tripletta di Giuseppe Rossi. Tra le curiosità statistiche c’è il 5-1 di Pescara del 1993: in quell’occasione, a segnare contro i piemontesi fu proprio Massimiliano Allegri, all’epoca talentuoso fantasista degli abruzzesi. Chiudono la rassegna il celebre 4-0 della Roma con il gesto di Totti e il 4-1 del Parma nel 2011, simbolo di una stagione da dimenticare.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.