Juventus, Demiral è atterrato a Torino con volo sanitario

Merih Demiral, risultato positivo al Covid-19, è atterrato poco fa a Torino con un volo sanitario autorizzato

Merih Demiral è rientrato a Torino dopo la positività al Covid riscontrata nella Nazionale turca. Ecco la nota pubblicata sul sito ufficiale della Juventus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel».